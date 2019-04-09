Участник банды Басаева получил 11 лет колонии по делу о нападении на Буденновск

09.04.19 15:18

© РИА Новости. ФСБ РФ

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор Руслану Исламову по делу об участии в банде Шамиля Басаева, которая в 1995 году совершила нападение на Буденновск, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" из зала суда.

"Назначить Исламову наказание в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласил приговор судья.

Фигурант был признан виновным в совершении теракта, бандитизме, убийстве, захвате заложников (ст.205 УК РФ, ст.209 УК РФ, ст.102 УК РСФСР, ст.126.1 УК РСФСР).

По данным следствия, в июне 1995 года Р.Исламов участвовал в нападении на Буденновск в составе банды Ш.Басаева численностью не менее 160 человек. Тогда боевики убили 129 человек, ранили 317, 1586 человек захватили в заложники.

Были уничтожены и повреждены 198 автомашин, дом детского творчества, здания центральной районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, свыше 100 домовладений.

Собственникам причинен имущественный ущерб на сумму более 95 млрд неденоминированных рублей.

Р.Исламов был среди тех, кто охранял захваченных заложников. Долгое время ему удавалось скрываться, так как он сменил фамилию и получил паспорт гражданина РФ.

Р.Исламова задержали 13 июля 2017 года и поместили под стражу, вину он признал, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело слушалось в особом порядке.