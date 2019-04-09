Титов сообщил о намерении Калви продолжить работу в РФ

09.04.19 15:23

© РИА Новости. Владимир Астапкович

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во вторник посетил в следственном изоляторе арестованного главу инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве.

"Конечно седых волос у него прибавилось, хотя он бодр и силен духом, не жалуется ни на что", - сказал бизнес-омбудсмен журналистам.

Он отметил, М.Калви надеется на свое освобождение и не собирается никуда уезжать из России.

"Он сказал, что по-прежнему собирается работать в РФ и призывает инвесторов инвестировать деньги в российские проекты", - рассказал Б.Титов.

Уполномоченный подчеркнул, что будет добиваться освобождения М.Калви всеми доступными способами в рамках своих полномочий.

Он выразил надежду, что следствие в ближайшее время смягчит М.Калви меру пресечения и освободит его из СИЗО.

"Дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. Басманный суд Москвы в середине февраля арестовал на два месяца М.Калви и еще пятерых человек, в том числе трех партнеров инвестфонда Baring Vostok, по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.