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09.04.19 15:23
Титов сообщил о намерении Калви продолжить работу в РФ
"Конечно седых волос у него прибавилось, хотя он бодр и силен духом, не жалуется ни на что", - сказал бизнес-омбудсмен журналистам.
Он отметил, М.Калви надеется на свое освобождение и не собирается никуда уезжать из России.
"Он сказал, что по-прежнему собирается работать в РФ и призывает инвесторов инвестировать деньги в российские проекты", - рассказал Б.Титов.
Уполномоченный подчеркнул, что будет добиваться освобождения М.Калви всеми доступными способами в рамках своих полномочий.
Он выразил надежду, что следствие в ближайшее время смягчит М.Калви меру пресечения и освободит его из СИЗО.
"Дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. Басманный суд Москвы в середине февраля арестовал на два месяца М.Калви и еще пятерых человек, в том числе трех партнеров инвестфонда Baring Vostok, по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.
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