Закон об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года

09.04.19 15:27

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Поправки ко второму чтению законопроекта об устойчивом Рунете определяют сроки его вступления в силу, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин

"Поскольку законопроект предполагает принятие ряда подзаконных актов разного уровня, законопроект будет вступать в силу с 1 ноября 2019 года, а обязанности для операторов связи пользоваться национальной доменной зоной - с 1 января 2021-го года", - сказал Л.Левин журналистам во вторник.

Он подчеркнул, что "с точки зрения рядового пользователя вступление в силу этого закона не повлияет на пользование интернетом".

Глава профильного комитета также сообщил, что поправки ко второму чтению законопроекта предусматривают освобождение для оператора связи от обязанности ограничивать доступ к сайтам запрещенной информации.

"Устанавливается, что оператор связи освобождается от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенной информацией в случае установления в своей сети связи технических средств противодействия угрозам", - сказал Л.Левин, добавив, что сегодня у нас операторы связи должны сами блокировать весь запрещенный контент.

Он также отметил, что "все рассуждения о том, что после принятия закона интернет в России будет работать, как в Китае, некорректны и не соответствуют действительности". "Мы не запрещаем работу западных сервисов в нашей стране, а всячески приветствуем их работу и стараемся интегрировать их развитие на территории РФ", - сказал Л.Левин.

"Закон принимается не для того, чтобы блокировать что-то такое, что сегодня не блокируется, речь идёт о совершенствовании работы зоны Российской Федерации в интернете более эффективно", - подчеркнул парламентарий

По его словам, поправками ко второму чтению "на организатора распространения информации, в случае если имеет он номер автономной системы, возлагаются обязанности по участию в централизованной системе управления сетью, а также обязанность участвовать в учениях".

Он также сообщил, что поправки ко второму чтению законопроекта предлагают использовать средства отечественного шифрования только для госорганов.

Ранее СМИ сообщили, что "предлагается шифрование всех организаторов распространения информации российскими средствами шифрования". "Это не так. Мы оставили это только для государственных учреждений, что вполне логично, так как речь идёт о государственной информации и она, соответственно, должна быть защищена", - отметил председатель комитета.

Он добавил, что "государственные органы, органы местного самоуправления, государственные муниципальные унитарные предприятия, государственные муниципальные учреждения при осуществлении взаимодействия в электронной форме в том числе с гражданами, физическими лицами и организациями обязаны обеспечить осуществления такого взаимодействия в соответствии с правилами и принципами, установленными национальными стандартами РФ в области криптографической защиты информации, утвержденной законом о стандартизации РФ".

Законопроект о защите российского сегмента интернета был внесен в Госдуму 14 декабря 2018 года, его авторы - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой.

Законопроект предусматривает создание независимой инфраструктуры для бесперебойного функционирования интернета в РФ. Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

Правительство поддержало принятие законопроекта в I чтении Госдумой при условии его доработки к II чтению.