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09.04.19 15:36

Случаи переселения москвичей по реновации в другие районы будут единичными

© РИА Новости. Виталий Белоусов
9 апреля. Interfax-Russia.ru - Случаи переселения жителей Москвы по программе реновации в другие районы города будут единичными, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Вот, например, есть стартовый дом, туда полноценно могут переехать два дома, а третий дом не вмещается на три квартиры, то есть 73 переезжают, а три - нет. Но мы знаем, что в соседнем районе у нас есть равнозначный жилой фонд, который мы можем предложить. Это будет носить штучный характер, никакой массовости, безусловно, в этом не будет", - сказал С.Левкин журналистам во вторник.

Он отметил, что Фонд реновации наделили подобным правом лишь для того, чтобы на старте переселить как можно большее количество жителей, чтобы уже подготовить площадки для второй волны переселения граждан, и, таким образом, уложиться в отведенные программой сроки переселения - 15 лет.

"Также стоит добавить, что согласно постановлению правительства Фонд просто наделили правом предлагать гражданам равнозначное жильё в других районах, а граждан - правом соглашаться на такой вариант", - добавил С.Левкин.

Как сообщалось, 11 марта постановлением правительства Москвы Фонду реновации разрешили предлагать москвичам квартиры в других районах столицы. Фонд получил право заключать договоры мены с переселенцами из домов по программе реновации, предлагая им жилье за пределами их района проживания, но только с согласия самих переезжающих. В постановлении столичной мэрии говорится, что "порядок и случаи заключения договора мены" на квартиру в другом районе определит регламент, который разработает Фонд.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Сейчас в программу входят 5 173 дома. Городские власти утвердили 323 "стартовых" площадки. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.

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