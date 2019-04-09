"Мать и дитя" открыла госпиталь в Тюмени за 3,2 млрд рублей

09.04.19 15:38

© РИА Новости. Игорь Зарембо

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Группа компаний "Мать и дитя" открыла многопрофильный госпиталь в Тюмени, сообщила пресс-служба компании.

Общий объем инвестиций в объект площадью 15 тыс. кв. м составил 3,2 млрд рублей.

Согласно сообщению, новый 6-этажный госпиталь, рассчитанный на 164 койки, предусматривает проведение до 2,5 тыс. родов, 1 ,2 тыс. циклов ЭКО и 8,5 тыс. хирургических операций, а также до 220 тыс. амбулаторных посещений в год.

"В госпитале будет оказываться помощь более чем по 20 направлениям, включая акушерство, гинекологию, ЭКО, урологию, хирургию, ортопедию, кардиологию, эндоваскулярную хирургию, пластическую хирургию, лабораторную диагностику и другие направления", - отмечается в сообщении.

Многопрофильный госпиталь, в частности, оборудован 10 высокотехнологичными операционными, одна из которых позволяет проводить удаленное консультирование с врачами из других госпиталей компании.