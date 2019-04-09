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09.04.19 15:45

Путин назвал тревожной тенденцией быстрое потепление в Арктике

© РИА Новости. Григорий Сысоев
9 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность темпами потепления климата в России и в целом в Арктическом регионе.

Выступая на Международном Арктическом форуме в Петербурге, В.Путин привел данные, согласно которым Арктика теплеет в четыре раза быстрее, чем весь остальной мир. А президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что потепление в Арктическом регионе происходит в два раза быстрее в сравнении с остальным миром.

"У нас расхождение с Саули по данным, касающимся потепления в Арктике. По нашим данным, Арктика теплеет в четыре раза быстрее, чем остальной мир, а Россия в 2,5 раза быстрее. Это, может быть, разные подсчеты. Но и то, и другое - тревожные тенденции", - отметил В.Путин.

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