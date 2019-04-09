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09.04.19 15:48
Цены на топливо в аэропорту Краснодара в марте не изменились
Так, в феврале 2019 года тонна топлива от поставщика керосина в аэропорт Сочи - ООО "Базовый авиатопливный оператор" (БАТО) - стоила 48,965 тыс. рублей, а в марте - 48,556 тыс. рублей.
В аэропорт Краснодара БАТО в марте поставлял керосин по 49,449 тыс. рублей за тонну, тогда как в феврале - по 49,429 тыс. рублей.
Кроме того, подешевел на 3,6% авиакеросин, поставляемый БАТО в аэропорт Анапы. В марте его цена составила 50,558 тыс. рублей за тонну.
Аэропорты Сочи и Краснодара входят в группу "БазЭл Аэро" вместе с аэропортовым комплексом Анапы.
"БазЭл Аэро" управляет аэропортовыми активами холдинга "Базовый элемент" ("БазЭл"), является совместным предприятием "БазЭла", Сбербанка России и Changi Airports International ("дочка" Changi Airport Group).
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