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09.04.19 15:48

Цены на топливо в аэропорту Краснодара в марте не изменились

© РИА Новости. Виталий Тимкив
9 апреля. Interfax-Russia.ru - Стоимость авиатоплива в аэропорту Сочи в марте 2019 года снизилась на 0,8%, а в аэропорту Краснодара осталась неизменной, сообщается в материалах Росавиации.

Так, в феврале 2019 года тонна топлива от поставщика керосина в аэропорт Сочи - ООО "Базовый авиатопливный оператор" (БАТО) - стоила 48,965 тыс. рублей, а в марте - 48,556 тыс. рублей.

В аэропорт Краснодара БАТО в марте поставлял керосин по 49,449 тыс. рублей за тонну, тогда как в феврале - по 49,429 тыс. рублей.

Кроме того, подешевел на 3,6% авиакеросин, поставляемый БАТО в аэропорт Анапы. В марте его цена составила 50,558 тыс. рублей за тонну.

Аэропорты Сочи и Краснодара входят в группу "БазЭл Аэро" вместе с аэропортовым комплексом Анапы.

"БазЭл Аэро" управляет аэропортовыми активами холдинга "Базовый элемент" ("БазЭл"), является совместным предприятием "БазЭла", Сбербанка России и Changi Airports International ("дочка" Changi Airport Group).

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