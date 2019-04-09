Путин подтвердил планы России ратифицировать Парижское соглашение по климату

09.04.19 15:57

© РИА Новости. Михаил Климентьев

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подтвердил намерение России ратифицировать Парижское соглашение по климату после его всестороннего анализа, но призвал не преувеличивать роль России в вопросах экологической безопасности в Арктике.

Выступая на Международном Арктическом форуме в Петербурге, В.Путин поправил модератора пленарного заседания, сказавшего, что Россия самая крупная экономика в Арктике.

"По данным МВФ, первое место в мире по паритету покупательной способности и экономики занимает Китай, а на втором месте Соединенные Штаты Америки, а США наравне с Канадой - это страны Арктической зоны. Но, в отличие от США, мы и Токийское соглашение исполнили, и Парижское соглашение подписали и собираемся выполнять", - подчеркнул В.Путин.

"Мы сейчас планируем ратификацию (этого соглашения). Конечно, сделаем это после всестороннего анализа последствий реализации этих решений, но мы движемся в этом направлении", - добавил президент РФ.

При этом он заметил, что "не известно до конца причины потепления - связаны они с выбросами или какими-то другими, более глобальными причинами".

"Тем не менее, хуже не будет, если мы будем сокращать антропогенные выбросы, и Россия на себя такие обязательства принимает. Но она не является самой крупной экономикой. Мы на шестом месте после Китая, США, Индии, Японии и ФРГ", - вновь сказал В.Путин.