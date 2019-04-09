Законопроект, ограничивающий полеты в Норильск конкурентов NordStar, поддержан комитетом Госдумы

09.04.19 17:13

© РИА Новости. Виталий Безруких

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы РФ по экономической политике на заседании во вторник поддержал законопроект, который позволяет ограничить полеты в аэропорт Норильска конкурентов аффилированной с ним авиакомпании NordStar.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в марте.

Поправки вносятся в закон о защите конкуренции. Его действующая редакция запрещает органам власти и хозяйствующими субъектами заключать соглашения, которые приводят к ограничению или устранению конкуренции. Авторы законопроекта предлагают наделить правительство правом "определять отдельные случаи допустимости" таких соглашений, если те "направлены на совершенствование производства и получение покупателями преимуществ, соразмерных преимуществам, полученным хозяйствующими субъектами".

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что он разработан по указанию президента Владимира Путина. Президент поручал внести изменения в закон "в целях определения допустимости соглашения между федеральными органами исполнительной власти, правительством Красноярского края, аэропортом и АО "Авиакомпания "НордСтар" об особом режиме осуществления хозяйственной деятельности при организации авиасообщения с Норильском, в соответствии с которым может быть ограничен доступ на рынок авиаперевозок".

При этом указание президента последовало за обращением правительства Красноярского края. В Норильске всего один аэропорт, и NordStar - его основной перевозчик (оба контролируются "Норникелем" (MOEX: GMKN)). В 2017 году компания перевезла 298 тыс. человек, или 64% всех пассажиров. Но после реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "планируется увеличение числа авиакомпаний, которые могут осуществлять полеты в летний высокодоходный сезон", говорится в пояснительной записке. "По информации правительства Красноярского края, указанная ситуация может негативно отразиться на финансово-экономическом состоянии АО "Авиакомпания "НордСтар", осуществляющего полеты, в том числе в низкодоходный зимний период, что создает риск нестабильного авиасообщения в регионе", - отмечается в записке.

В отзыве комитета по экономической политике говорится, что в качестве исключения из правил и для достижения преимуществ для социально-эконмического развития региона законопроект рекомендован к принятию. "Комитет обращает внимание, что подобное прецедентное изменение законодательства открывает неограниченные возможности для признания допустимыми соглашений, в результате которых могут быть ограничен доступ на рынок, изменены тарифы, применены иные нерыночные и неконкурентные решения", - говорится в отзыве комитета.

Законопроект планируется рассмотреть на заседании Госдумы в первом чтении 16 апреля.