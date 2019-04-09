Экс-мэр Владивостока Пушкарев получил 15 лет колонии

09.04.19 22:10

© РИА Новости. Григорий Сысоев

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Тверской суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева по делу о коррупции, передал корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Пушкареву наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей", - говорится в приговоре судьи Дмитрия Гордеева, оглашенном во вторник.

Также суд запретил бывшему мэру занимать должности в органах муниципальной и государственной власти на десять лет.

Другого фигуранта дела - экс-директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей.

Родному брату бывшего мэра - Андрею Пушкареву суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы условно со штрафом в 500 млн рублей и испытательным сроком на пять лет.

Гражданский иск генеральной прокуратуры РФ на 614 млн рублей к осужденным суд по приговору удовлетворил частично - взыскав с И.Пушкарева порядка 143,6 млн рублей в пользу МУП "Дороги Владивостока".

Как следует из приговора, И.Пушкарев признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и коммерческом подкупе (п. "а" ч. 2 ст. 204 УК РФ).

А.Лушникова суд признал виновным в посредничестве получению взятки (ч. 5 ст. 33 - ч. 6 ст. 290), коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и использовании подложных документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ). По последним двум статьям осужденный освобожден от наказания за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

А.Пушкарев признан виновным в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и коммерческом подкупе ("а" ч. 2 ст. 204 УК РФ).

В ходе прений сторон сторона государственного обвинения просила суд приговорить И.Пушкарева к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей, А.Лушникова - к 14 годам годам колонии со штрафом в 375 млн 632 тыс. рублей, А.Пушкарева - к восьми годам лишения свободы условно.

Оглашение приговора, включая несколько перерывов, заняло около десяти часов.

На заседании присутствовали родственники и друзья подсудимых. Поддержать И.Пушкарева также пришли его бывшие сокамерники - экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и блогер Эрик Китуашвили (Эрик Давидыч).

Согласно фабуле уголовного дела, с 2008 по 2015 год мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог.

Затем, утверждала сторона обвинения, при содействии директора МУП "Дороги Владивостока" И.Пушкарев обеспечил победу в конкурсе указанного муниципального предприятия и заключил с ним контракты на сумму 1,2 млрд руб. для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы "Востокцемент".

В результате, как установило следствие, близкие родственники мэра получили от дохода группы компаний "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей, а МУП "Дороги Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 млн рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость аналогичной продукции других поставщиков.

И.Пушкарев и его брат свою вину категорически отрицали, как на следствии, так и в суде. А.Лушников в ходе предварительного следствия признал вину, однако в суде заявил, что отрицает обвинение по всем эпизодам.

Расследованием дела занимался Следственный комитет России.