Особый противопожарный режим введен на юге Иркутской области

10.04.19 06:06

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Особый противопожарный режим (ОПР) в среду начал действовать в южных и центральных районах Иркутской области в связи с наступлением сезона природных пожаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Профилактические отжиги прошлогодней сухой растительности завершены. С 10 апреля все огневые работы находятся под строгим запретом. Палы травы рассматриваются в качестве пожаров, которые влекут административную ответственность", - говорится в сообщении

По данным МЧС, плановые отжиги для профилактик природных пожаров проведены на площади около 5 тыс. га - в основном это земли вдоль автомобильных и железных дорог, сельхозугодья.

В сообщении напоминается, что в условиях ОПР гражданам запрещено разводить костры, готовить пищу на открытом огне или углях, посещать леса при наступлении высоких классов пожарной опасности.

"У домовладельцев на приусадебных и дачных участках обязательно наличие емкости с водой не менее 20 литров", - сказано в пресс-релизе.