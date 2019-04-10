Популяция дальневосточного леопарда в России за год возросла на пять взрослых особей

10.04.19 06:10

© РИА Новости. Виталий Аньков

10 апреля. Interfax-Russia.ru - 91 взрослый дальневосточный леопард и 22 котенка зафиксированы учеными в 2018 году на территории национального парка "Земля леопарда", это на пять взрослых особей и одного котенка больше, чем в 2017 году.

"В 2018 году на территориях "Земля леопарда" была зафиксирована 91 взрослая особь дальневосточного леопарда и 22 котенка. Новые данные подтверждают наметившуюся ранее устойчивую тенденцию роста популяции, при этом радует высокий процент котят", - сообщила в среду на пресс-конференции заместитель директора по науке нацпарка "Земля леопарда" Елена Шевцова.

В 2017 году на территории нацпарка было зафиксировано 86 взрослых особей и 21 котенок. Численность популяции в России в начале 2000-х годов составляла всего около 30 зверей.

Е.Шевцова отметила, что, по данным на 2018 год, в популяции возросло количество самок. Новая тенденция говорит о стабилизации состояния популяции этой редкой кошки. По мнению ученых, для качественного роста популяции необходимо как минимум двукратное превышение количества самок над самцами.

Учет численности дальневосточного леопарда в нацпарке проводят с помощью анализа данных фотомониторинга. Чтобы посчитать леопардов в 2018 году, ученые обработали около миллиона снимков, около 10 тысяч из которых содержали изображение леопардов. Эти фотографии были проанализированы при помощи специальной программы, идентифицирующей каждую особь по пятнам.

Специалисты российского национального парка ждут результаты фотомониторинга численности дальневосточного леопарда от своих китайских коллег, что позволит составить полную картину, отражающую состояние популяции дальневосточного леопарда