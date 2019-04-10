10.04.19 06:17

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Экс-глава Облучинской горадминистрации Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Головатый официально вступил в должность мэра Биробиджана, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в мэрии города.

"Александру Головатому было вручено удостоверение главы Биробиджана. Сегодня же он будет представлен коллективу администрации", - сказал представитель мэрии.

Как сообщалось, А. Головатый был избран мэром Биробиджана 5 апреля на внеочередном заседании городской думы. До этого он занимал пост руководителя города Облучье.

Прежний мэр Биробиджана Евгений Коростелев занимал этот пост с 2015 года. В марте 2019 года он ушел в отставку. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)