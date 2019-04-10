Сахалинские власти вложат в развитие туризма более 500 млн рублей

10.04.19 06:21

© РИА Новости. Константин Чалабов

10 апреля. Interfax-Russia.ru - В развитие туристической отрасли Сахалина в текущем году вложат почти 532 млн рублей средств облбюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства в среду.

"В этом году финансирование отрасли туризма можно назвать прорывным: в областном бюджете предусмотрено 531,7 млн рублей", - говорится в сообщении. В прошлом году, по данным пресс-службы, на эти цели из областного бюджета потратили 132,6 млн рублей.

Областные власти определили туризм ключевой отраслью в экономике региона, так как "развитие туристической инфраструктуры позволяет в быстрые сроки сделать более комфортными условия жизни на Сахалине и Курилах".

"В новой туристической концепции центральное место отведено развитию горнолыжного курорта "Горный воздух". Также программа учитывает городскую среду Южно-Сахалинска, природные достопримечательности Курильских островов, экологический туризм, спорт и активный отдых, гастрономический туризм и морепродукты. Развитие бальнеологического направления позволит привлекать гостей из других регионов и стран в течение целого года, а не только в разгар горнолыжного сезона", - отмечает пресс-служба.

Правительство Сахалинской области готово оказывать поддержку предпринимателям, которые намерены развивать гостиничный и ресторанный сервис, сферу активного и культурного досуга, сообщает пресс-служба.