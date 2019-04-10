Новым омбудсменом по правам человека в Кузбассе стала экс-руководительница ФНС по городу Кемерово

10.04.19 07:01

© РИА Новости. Алексей Никольский

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласовала назначение омбудсмена по правам человека в Кемеровской области, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Я поддерживаю назначение Зои Волошиной на пост регионального уполномоченного и надеюсь, что институту государственной защиты прав человека будут оказаны достойная поддержка и внимание со стороны органов власти Кемеровской области", - цитирует пресс-служба Т.Москалькову.

Также сообщается, что З.Волошина имеет "безупречную репутацию, обладает опытом в области защиты прав человека", так как более пяти лет проработала на должностях, связанных с финансовой и контрольно-надзорной сферой, обеспечением соблюдения прав налогоплательщиков.

Также З.Волошина занимается общественной деятельностью в сфере защиты прав и свобод граждан, оказывает юридическую, консультативную и методическую помощь некоммерческим общественным организациям.

В качестве приоритетных задач З.Волошина отметила работы по решению проблем в сфере трудовых прав и в защите экологических прав жителей Кузбасса.

В пресс-службе инспекции ФНС по городу Кемерово агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что до августа 2018 года З.Волошина занимала пост начальника городской инспекции налоговой службы.