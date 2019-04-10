Камчатский вулкан Шивелуч выбросил десятикилометровый столб пепла

10.04.19 07:21

© РИА Новости. Евгений Нескромный

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти километров над уровнем моря, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

"Это событие на вулкане произошло в среду днем по местному времени. О высоте выброса на Шивелуче можно судить по видеоданным", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что пепловый шлейф протянулся к востоку от Шивелуча.

В свою очередь, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН в среду сообщает, что для Шивелуча установлен повышенный - оранжевый цветовой код опасности для авиации.