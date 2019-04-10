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10.04.19 07:22

Правительство Якутии утвердило концепцию развития малой авиации до 2022г

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
10 апреля. Interfax-Russia.ru - Председатель правительства Якутии Владимир Солодов подписал концепцию развития малой авиации Якутии до 2022 года для обеспечения потребностей населения и экономики региона в авиационных услугах, сообщает в среду пресс-служба регионального главы и правительства.

"Основной этап концепции подразумевает разработку нормативных правовых актов по господдержке и стимулированию развития малой авиации в Якутии, создание благоприятных налоговых условий для авиаперевозчиков, упрощения порядка предоставления земельных участков под местные аэропорты, посадочные площадки и вертодромы в регионе, а также для организации центров технического обслуживания и ремонта (ТОиР)", - говорится в сообщении.

На уровне Минтранса России планируется внести дополнения в Воздушный кодекс РФ в части определения понятия малой авиации, воздушных судов и аэродромов с четкими критериями и определениями в Федеральных авиационных правилах, регламентирующих деятельность частных перевозчиков малой авиации.

"Кроме того, в рамках госпрограммы "Развитие транспортного комплекса Якутии" на 2021 - 2022 гг планируется развитие парка воздушных судов малой авиации региона и наземной инфраструктуры обеспечения полетов", - отмечается в сообщении.

На третьем этапе будут реализованы пилотные проекты в рамках новых дополнений подпрограммы "Воздушный транспорт" госпрограммы развития транспортного комплекса до 2025 года.

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