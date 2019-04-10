Минлесхоз Сахалина разбирается с массовым отстрелом северных оленей в заказнике

10.04.19 08:33

© РИА Новости. Павел Львов

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Проверку по факту незаконного массового отстрела северных оленей на территории природного заказника "Северный " (на севере Сахалина) проведет министерство лесного и охотничьего хозяйства региона.

В соцсетях появилось видео, на котором его автор показывает и рассказывает, что 5 апреля на территории заказника обнаружил останки убитых оленей и около десятка разделанных шкур, которые, по всей видимости, еще не успели вывезти браконьеры.

Он отмечает, что район заказника находится в труднодоступном месте, но браконьеров это не останавливает.

"Факт вопиющий. Такого наглого нарушения - отстрела в таком масштабе, да еще на территории заказника - не припомню. Мы уже направили заявление в полицию области. Руководство ГКУ "Сахалинские лесничества" по нашему поручению выехало на территорию заказника "Северный" и проведет там рейд. По итогам проверки будут приняты меры как в отношении браконьеров, так и кадровые решения по сотрудникам Охинского лесничества", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Данила Дударев.

Он также отметил, что охота на северных оленей в Сахалинской области запрещена с 2012 года. По его словам, численность благородных оленей на Сахалине в прошлом году составляла 750 особей.

В пресс-службе УМВД региона агентству сообщили, что по факту браконьерства организована доследственная проверка, которая находится на контроле руководства областной полиции.