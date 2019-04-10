Суд продлил арест фигуранта "дела Baring Vostok" Дельпаля до 14 июля

10.04.19 08:42

© РИА Новости. Максим Богодвид

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы продлил арест партнера инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, обвиняемого в мошенничестве, до июля, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: продлить срок содержания под стражу до 14 июля", - огласила решение судья Наталия Дударь.

В ходе заседания адвокат Ф.Дельпаля Леван Джиоев просил суд отказать следователю и отпустить его подзащитного из-под ареста.

По мнению защитника, для продления ареста следователь должен был представить "не просто какие-то новые обстоятельства, а свидетельство о невозможности избрания иной меры пресечения".

"Следователь не просто должен воспроизвести свою позицию, а указать конкретные подтверждающие доказательства. Если проанализировать, фактически следователь хоть и приложил ряд новых материалов, но доводы воспроизводит прежние. Новые материалы о причастности Филиппа к преступлению не свидетельствует", - заявил Л.Джиоев.

Он добавил, что среди новых материалов была представлена справка ФСБ, суть которой полностью совпадает с прошлой справкой спецслужбы.

Также были добавлены показания новых свидетелей, в которых Ф.Дельпаль вообще не упоминается.

"Единственный, кто указывает на Филиппа, - это Юсупов (потерпевший - ИФ)", - подчеркнул адвокат.

Л.Джиоев также заявил, что инкриминируемые Ф.Дельпалю преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а значит, в отношении него может быть избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу.

Ф.Дельпалю, основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, партнеру фонда Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Ивану Зюзину, а также бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику предправления Норвик банка Алексею Кордичеву и генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову вменяется хищение более 2,5 млрд рублей "Восточного" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Басманный суд Москвы 15 и 16 февраля заключил обвиняемых под стражу до 13 апреля.