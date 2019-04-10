Санкт-Петербург и Якутия будут сотрудничать в отрасли судостроения

10.04.19 08:52

© РИА Новости. Александр Гальперин

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительства Якутии и Санкт-Петербурга подписали протокол о совместных действиях, а также соглашения о сотрудничестве в судостроительной отрасли по реализации проекта "Жатайская судоверфь".

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии, соглашения о сотрудничестве были подписаны между правительством Якутии, АО "Жатайская судоверфь", "Средне-Невским судостроительным заводом" и "Балтийским заводом" в рамках V Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

"Данные соглашения предусматривают подготовку квалифицированных кадров для "Жатайской судоверфи" по направлениям судостроения и судоремонта. Стороны будут осуществлять обмен научно-технической информацией, содействовать в развитии исследований, разработок и технологического потенциала в судостроительной отрасли", - говорится в сообщении.

Отмечено, что якутские студенты уже с этого года будут проходить практику на Средне-Невском судостроительном заводе и Балтийском заводе.

На форуме глава Якутии Айсен Николаев и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали протокол о совместных действиях на 2019-2023 гг по реализации соглашения о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами.

"Арктические компетенции Санкт-Петербурга будут особенно востребованы в вопросах судостроения в рамках реализации инвестпроекта по созданию высокотехнологической Жатайской судоверфи. Важно расширять и укреплять наше сотрудничество по вопросам подготовки квалифицированных кадров, проведения совместных научно-технических исследований, разработок и реализации совместных проектов на взаимовыгодной и сбалансированной основе", - приводятся в сообщении слова А.Николаева.