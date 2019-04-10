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10.04.19 09:00
Корабли ЧФ и Каспийской флотилии в марте отработали более 150 боевых задач
"В период с 1 по 31 марта около 70 экипажей боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии отработали более 150 учебно-боевых задач. В настоящее время корабельные силы флотских объединений Южного военного округа продолжают отработку курсовых задач в море с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб", - приводятся в сообщении слова командующего войсками Южного военного округа генерала-полковника Александра Дворникова.
Отмечается, что в рамках мероприятий боевой подготовки экипажи Черноморского флота в течение месяца выполнили около 140 боевых упражнений, в этот же период моряки-каспийцы провели около 25 учебно-боевых стрельб. По плану морских учений экипажи ракетных, артиллерийских и патрульных кораблей отработали различные способы противоракетных рубежей, мероприятия противовоздушной обороны, включая противодействие беспилотным летательным аппаратам.
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