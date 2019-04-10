Корабли ЧФ и Каспийской флотилии в марте отработали более 150 боевых задач

10.04.19 09:00

© РИА Новости. Денис Абрамов

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Экипажи кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии Южного военного округа завершают зимний период обучения проведением масштабных ракетных пусков и артиллерийских стрельб, сообщает пресс-служба ЮВО.

"В период с 1 по 31 марта около 70 экипажей боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии отработали более 150 учебно-боевых задач. В настоящее время корабельные силы флотских объединений Южного военного округа продолжают отработку курсовых задач в море с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб", - приводятся в сообщении слова командующего войсками Южного военного округа генерала-полковника Александра Дворникова.

Отмечается, что в рамках мероприятий боевой подготовки экипажи Черноморского флота в течение месяца выполнили около 140 боевых упражнений, в этот же период моряки-каспийцы провели около 25 учебно-боевых стрельб. По плану морских учений экипажи ракетных, артиллерийских и патрульных кораблей отработали различные способы противоракетных рубежей, мероприятия противовоздушной обороны, включая противодействие беспилотным летательным аппаратам.