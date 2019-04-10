Защита обжалует приговор экс-мэру Владивостока Пушкареву

10.04.19 09:15

© РИА Новости. Григорий Сысоев

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Приговор бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву, который получил 15 лет колонии по делу о коррупции, будет обжалован, заявил его адвокат Константин Третьяков.

"Приговор, конечно, будет обжалован в самое ближайшее время", - заявил журналистам К.Третьяков.

"Нас, конечно, расстроил приговор. Та квалификация (действий И.Пушкарева - ИФ), которая была постановлена в приговоре - по моему мнению, она расходится с фактическими обстоятельствами дела", - добавил адвокат.

Тверской суд Москвы во вторник приговорил И.Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Также суд запретил бывшему мэру занимать должности в органах муниципальной и государственной власти на десять лет.

Другого фигуранта дела И.Пушкарева - экс-директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Родному брату бывшего мэра - Андрею Пушкареву суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы условно со штрафом в 500 млн рублей и испытательным сроком на пять лет.

Гражданский иск Генеральной прокуратуры РФ на 614 млн рублей к осужденным суд по приговору удовлетворил частично, взыскав с И.Пушкарева порядка 143,6 млн рублей в пользу МУП "Дороги Владивостока".

Как следует из приговора, И.Пушкарев признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и коммерческом подкупе (п. "а" ч. 2 ст. 204 УК РФ).