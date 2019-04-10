Власти Новосибирска согласовали проведение "Монстрации"

10.04.19 09:18

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Мэрия Новосибирска согласовала проведение 1 мая молодежного шествия с элементами абсурдистского карнавала - "Монстрации", уже шестнадцатой по счету акции.

"Только что прошло заседание организационного комитета, посвященное организации первомайского праздника, в котором принял участие и представитель Артема Лоскутова (инициатора акции - ИФ). Согласована ("Монстрация" - ИФ)", - сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

Предварительно ожидаемое число участников - 5 тыс. человек, сказала она.

Как сообщалось, уведомление, копию которого А.Лоскутов разместил в своем микроблоге в Twitter, оформлена как "указ", в котором мэру Новосибирска предписывается "обеспечить комфортные условия сбора участников Монстрации (...) и прохода под музыку в стиле техно".

В 2018 году мэрия согласовала Монстрацию как "молодежное шествие, посвященное Празднику Весны и Труда, с использованием транспортных средств и звукоусиливающей аппаратуры".

В 2017 году "Монстрация" прошла как официальное молодежное шествие - передвижная выставка полиграфической продукции, то есть разнообразных самодельных плакатов.

В 2016 году мэрия Новосибирска не санкционировала "Монстрацию" как отдельное мероприятие, и она прошла в рамках молодежной акции "Всешествие".

В 2015 году власти города не санкционировали акцию, в итоге она прошла, но через несколько часов после акции А.Лоскутов был задержан. Впоследствии суды признали его виновным в нарушении правил публичного мероприятия и неповиновении законным требованиям полиции и назначили наказание в виде 10 суток ареста и штрафа в 5 тыс. рублей.

Ежегодное первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала проходит в Новосибирске с 2004 года. В апреле 2011 года А.Лоскутов получил за "Монстрацию" премию в области современного искусства "Инновация", организатором которой является Государственный центр современного искусства. Акция, которую ранее местные власти неоднократно пытались пресечь, победила в номинации "Региональный проект".