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10.04.19 09:24

Сибирские ученые разработали дешевый метод выявления рассеянного склероза

© РИА Новости. Виталий Аньков
10 апреля. Interfax-Russia.ru - Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения (СО) РАН совместно с коллегами из Института фундаментальной медицины и химической биологии СО РАН (Новосибирск) и Красноярского государственного медуниверситета предложили выявлять у пациентов рассеянный склероз, выполнив анализ крови с помощью специальных белков, сообщает пресс-служба КНЦ.

Ученые предлагают определять наличие заболевания, исследовав кровь пациента с помощью специальных веществ - аптаметров - искусственно синтезированных белков, которые были предварительно "помечены" другим специальным биолюминисцентным белком. Он начинает светиться, если аптаметр связался с патогенным антителом в крови, отвечающим за развитие рассеянного склероза.

Отмечается, что данный метод является более дешевым и простым, по сравнению с используемой сегодня диагностикой заболевания с помощью магнитно-резонансной терапии (МРТ) и анализа спинномозговой жидкости.

Согласно исследованиям, 52% пациентов с положительными результатами тестов по новому методу действительно имели рассеянный склероз. Отрицательный результат тестов показал отсутствие заболевания у 92% исследуемых.

"Мы полагаем, что в будущем, после доработки нашей тест-системы, станет возможным распознавать рассеянный склероз, следить за его протеканием и оценивать эффективность используемой терапии. Сейчас для этого используют сложные и дорогостоящие методы. По сравнению с этим диагностика по крови проще, быстрее и выгоднее", - приводит пресс-служба слова научного сотрудника КНЦ, кандидата биологических наук Василисы Красицкой.

Отмечается, что МРТ останется основным методом постановки диагноза, а новый метод будет дополнительным инструментом, пригодным, в том числе, и для широкого первичного обследования пациентов. При этом ранняя диагностика заболевания позволит его замедлить и улучшить жизнь пациентов.

Исследование проводилось при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

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