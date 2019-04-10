Социальную торговую сеть создадут в Иркутской области по поручению губернатора

10.04.19 09:33

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил областному правительству создать специальную торговую сеть, в которой бы продавалась продукция местных производителей по низким ценам.

"Чтобы компенсировать общий рост цен поручаю в текущем году начать осуществление проекта по созданию торговой сети с государственным участием, реализующей продовольственные товары местных производителей по социальным ценам. К концу 2019 года сеть должна начать работу в пилотном режиме", - сказал С.Левченко в среду в своем послании Законодательному собранию региона, передал с места события корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

Он отметил, что создание такой торговой сети, помимо решения антиинфляционной задачи, даст возможность потребителям приобретать продукцию местных товаропроизводителей.

В качестве названия сети губернатор предложил использовать бренд "Продукты Приангарья".