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Однофамильцы Леонова и Гагарина 12 апреля смогут бесплатно посетить фестиваль на ВДНХ

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
10 апреля. Interfax-Russia.ru - С 12 по 14 апреля на столичной ВДНХ пройдет фестиваль "Пора в космос", приуроченный ко Дню космонавтики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аппарата мэра и правительства столицы в среду.

"Познавательный фестиваль "Пора в космос" пройдет на ВДНХ уже в четвертый раз. Готовится интересная и насыщенная программа для всех возрастов. Например, можно будет увидеть, как принимаются данные с метеоспутников, посетить бесплатные лекции, мастер-классы, кинопоказы, спектакли и выставки", - сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятие начнется с праздничного шествия от арки Главного входа с участием космонавтов, представителей отрасли, музейных работников, студентов, школьников и всех желающих. На открытии фестиваля в Северном сквере ВДНХ гостей ждут выступления музыкальных коллективов и обращение космонавтов с Международной космической станции.

Так, в павильоне "Космос" состоится финал конкурса школьных исследовательских проектов "Эксперименты в космосе". Там же проведут мастер-класс "Историческое 3D-моделирование в космонавтике" и "Урок из космоса" с участием космонавта Олега Артемьева.

В историческом парке "Россия - моя история" пройдут занятия по ракетно-космическому моделированию. На площадке рядом с этим парком разместится лабораторный комплекс приема данных с метеоспутников Земли: специалисты покажут, как собираются данные о погодных изменениях на всей планете. А при хорошей погоде любой желающий сможет понаблюдать в телескоп за солнечной активностью.

При этом для однофамильцев космонавтов и ученых вход в парк "Россия - моя история" будет бесплатным. Предъявив удостоверение личности бесплатно на выставку смогу пройти однофамильцы Юрия Гагарина, Сергея Королева, Константина Циолковского, Валентины Терешковой, Алексея Леонова, Анатолия Соловьева, Германа Титова, Георгия Гречко, Светланы Савицкой, Юрия Романенко.

В Павильоне "Книги" на ВДНХ в дни фестиваля проведут открытый урок, посвященный изучению Солнечной системы и последним открытиям, сделанным автоматическими межпланетными станциями. Там же посетителей ждет мастер-классе по конструированию простейших астрономических приборов.

В Доме культуры ВДНХ гости смогут посмотреть моноспектакль "Циолковский" об основоположнике отечественной космонавтики. Также там пройдут Ефремовские чтения. В павильоне "Умный город" прочтут лекции об истории космонавтики, перспективах орбитальных городов и колоний на других планетах. Специальная анимационная программа планируется на интерактивной выставке "Робостанция" в павильоне №2.

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