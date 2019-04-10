Москву ждет похолодание к выходным

10.04.19 09:57

© РИА Новости. Владимир Астапкович

10 апреля. Interfax-Russia.ru - После очень теплого вторника температура в Москве начнет постепенно падать: на выходных ночью небольшой "минус", днем до +6, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник в столице была просто фантастически теплая погода - до плюс 17,8 градуса, это на 10 градусов выше климатической нормы. Благодарить за это стоит очень теплый воздух со Средиземного моря. Но циркуляция к выходным изменится", - сказал Р.Вильфанд агентству в кулуарах Международного арктического форума.

По словам метеоролога, в среду будет около +11...13 градусов, в четверг 11 апреля ночью +3...5, днем +10...12. Однако давление будет около и ниже нормы.

"Небольшие осадки возможны, но они не испортят впечатления от теплой погоды", - сказал Р.Вильфанд.

Тем не менее, начиная с пятницы, давление начнет повышаться, а температура заметно снизится. 12 апреля ночью около нуля, днем максимум +7...9 градусов.

Выходные будут довольно прохладно, особенно ночью и утром.

В ночные часы в субботу и воскресенье температура в спальных районах Москвы и на окраинах мегаполиса опустится заметно ниже нулевой отметки (до -4), а днем столбики термометров остановятся на отметке +5...6 градусов. Небольшие локальные осадки полностью не исключены, но в условиях антициклона будет переменная облачность, выглянет яркое апрельское солнце.

"Некоторое повышение дневной температуры ожидаем уже в начале следующей недели - до 9-13 градусов. А ночью по-прежнему будет около нулевой отметки", - сказал собеседник агентства.