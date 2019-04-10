Палец в рот не клади: женщина лишилась руки после попытки покормить медведя на турбазе в Приамурье
  
Гены решают: генетические паспорта могут появиться у россиян к 2025 году
   
Учеба в норме: эксперты предлагают пересмотреть нормы нагрузки для школьников
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
10.04.19 09:57

Москву ждет похолодание к выходным

© РИА Новости. Владимир Астапкович
10 апреля. Interfax-Russia.ru - После очень теплого вторника температура в Москве начнет постепенно падать: на выходных ночью небольшой "минус", днем до +6, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник в столице была просто фантастически теплая погода - до плюс 17,8 градуса, это на 10 градусов выше климатической нормы. Благодарить за это стоит очень теплый воздух со Средиземного моря. Но циркуляция к выходным изменится", - сказал Р.Вильфанд агентству в кулуарах Международного арктического форума.

По словам метеоролога, в среду будет около +11...13 градусов, в четверг 11 апреля ночью +3...5, днем +10...12. Однако давление будет около и ниже нормы.

"Небольшие осадки возможны, но они не испортят впечатления от теплой погоды", - сказал Р.Вильфанд.

Тем не менее, начиная с пятницы, давление начнет повышаться, а температура заметно снизится. 12 апреля ночью около нуля, днем максимум +7...9 градусов.

Выходные будут довольно прохладно, особенно ночью и утром.

В ночные часы в субботу и воскресенье температура в спальных районах Москвы и на окраинах мегаполиса опустится заметно ниже нулевой отметки (до -4), а днем столбики термометров остановятся на отметке +5...6 градусов. Небольшие локальные осадки полностью не исключены, но в условиях антициклона будет переменная облачность, выглянет яркое апрельское солнце.

"Некоторое повышение дневной температуры ожидаем уже в начале следующей недели - до 9-13 градусов. А ночью по-прежнему будет около нулевой отметки", - сказал собеседник агентства.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.04.19 09:48
Однофамильцы Леонова и Гагарина 12 апреля смогут бесплатно посетить фестиваль на ВДНХ
.
  09.04.19 15:36
Случаи переселения москвичей по реновации в другие районы будут единичными
.
  09.04.19 14:58
Мамаев и Кокорин не признали в суде вину в хулиганстве
.
  09.04.19 14:32
Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Говорухиным и Табаковым
.
  09.04.19 14:03
Капремонт 12 московских театров завершится в текущем году
.
  09.04.19 13:33
В Кремле не согласны с решением ЕСПЧ о выплате Навальному 20 тыс. евро
.
  09.04.19 13:31
Гособвинение запросило 14 лет колонии для норвежца Берга по делу о шпионаже
.
  09.04.19 13:08
Патриарх вручил Матвиенко третий орден святой равноапостольной княгини Ольги
.
  09.04.19 12:04
Памятники Пушкину и Гагарину отмоют в Москве
.
  09.04.19 11:24
Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket