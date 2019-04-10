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10.04.19 09:58

Глава Росморречфлота оценивает необходимый для Севморпути флот в 150 судов

© РИА Новости. Колосов
10 апреля. Interfax-Russia.ru - Для обеспечения 80 млн тонн грузопотока по Северному морскому пути (СМП) необходимо порядка 150 судов, заявил замглавы Минтранса - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков.

"Для полной реализации (федеральной программы "Северный морской путь" - ИФ) ледокольный флот, атомный флот, вспомогательный флот оценивается где-то порядка 150 судов, из них 50 судов - это действующие, которые будут зафрахтованы с рынка, а еще около 100 судов необходимо построить дополнительно", - сказал он в ходе Международного арктического форума.

Говоря о строительстве нового флота, Ю.Цветков также отметил, что Росморречфлот в этом году начинает строить лоцмейстерские и гидрографические суда. "По два судна начинаем строить в этом году", - уточнил он.

"В соответствии с комплексным планом развития магистральной инфраструктуры, мы должны построить порядка 13 лоцмейстерских судов до 2024 года и 16 аварийно-спасательных судов", - добавил Ю.Цветков, уточнив, что все суда будут обеспечены беспилотными летательными аппаратами.

Как сообщалось, РФ требуется более 100 новых судов для обеспечения грузоперевозок по Северному морскому пути, это позволит к 2024 году обеспечить грузопоток по СМП в объеме 80 млн тонн в год.

"Предварительная оценка потребности в судах ледового плавания для освоения прогнозного грузопотока по СМП составит более 100 новых судов, в том числе: ледоколы, газовозы для перевозок СПГ, танкеры для перевозки сырой нефти и газового конденсата, вспомогательные, аварийно-спасательные, навигационно-гидрографические суда и другое", - сообщал в январе вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, России (в целом - ИФ) требуется новый современный сухогрузный флот: контейнеровозы, балкеры для вывоза угля, паромы, рефрижераторы, пассажирские суда.

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