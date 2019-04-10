Проект "Умный город" реализуют в двух муниципалитетах Свердловской области

10.04.19 11:34

© РИА Новости. Александр Гальперин

10 апреля. Interfax-Russia.ru - ПАО "Ростелеком", правительство Свердловской области и муниципальные образования региона заключили соглашения о взаимодействии при реализации проекта "Умный город", сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Урал" с церемонии подписания в среду в Екатеринбурге.

Предполагается, что в рамках пилотного проекта "Умный город" "Ростелеком" внедрит ряд цифровых технологий в городах Каменск-Уральский и Полевской.

"Мы подписали соглашение о реализации программы умных городов в двух городах Свердловской области. Думаю, что каждый город в недалеком будущем станет именно таким. Мы об этом мечтаем и к этому движемся", - отметил в ходе церемонии президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Мы в этом направлении двигаемся уже несколько лет. То, что сегодня приобрело значимость национального проекта, у нас уже реализовывалось в микрорайоне "Академический" (в Екатеринбурге - ИФ). По новым технологиям он старается работать - это диспетчеризация, видеонаблюдение, вопросы учета ресурсов и так далее. Видимо, то, что сделано здесь, стало основанием для того, чтобы это было реализовано на территории всей России. Это реальная экономия ресурсов, удобство и сервис", - добавил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Концепция "Умный регион" предполагает внедрение цифровых технологий и актуальных смарт-сервисов во всех муниципалитетах области. В настоящее время они уже применяются в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, транспортном обслуживании и обеспечении безопасности граждан.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании рабочей группы по реализации проекта "ВИЗ-правобережный" в Екатеринбурге. Перед ней стоит задача разработать "дорожную карту" по освоению набережной Верх-Исетского пруда, где планируется воплотить проект "умного города" - района с современными технологиями и инфраструктурой.