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10.04.19 11:45

Поселок Тайлеп, попавший в санитарную зону угольного разреза, планируют расселить

© РИА Новости. Александр Кряжев
10 апреля. Interfax-Russia.ru - АО "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания" ("Кузнецкинвестстрой", принадлежит швейцарской Coeclerici Compagnie S.A.) рассчитывает в 2019 году завершить расселение поселка Тайлеп (Новокузнецкий район Кемеровской области), который попал в санитарно-защитную зону ведения горных работ принадлежащего компании разреза "Корчакольский".

"Если люди будут настроены как сейчас - позитивно, и мы будем выполнять их условия, насколько это возможно, мы готовы. У нас инвестиции есть сразу", - заявил гендиректор компании Феликс Нахшунов журналистам в среду.

По его словам, за 2018 год уже расселено порядка 40% жителей, компания направила на эти цели 120 млн рублей. В 2019 году "Кузнецкинвестстрой" готов вложить в расселение Тайлепа 150 млн рублей. Ф.Нахшунов подтвердил, что Тайлеп планируется расселить полностью.

По его словам, в поселке всего проживало около 250 человек, это порядка 130 домов. К настоящему времени переселено 48 домов.

"Мы планируем увидеться (с жителями поселка - ИФ) в этом месяце, пойти на те условия, которые были предложены жителями - зафиксировать определенную стоимость за квадратный метр. Там много тонкостей, нужно гибко подходить к вопросу. Индивидуально работать с каждым - у кого-то построек много, у кого-то много земли", - отметил Ф.Нахшунов.

Как сообщал летом 2018 года департамент угольной промышленности администрации Кемеровской области, необходимость переселения жителей поселка Тайлеп появилась после смены розы ветров "в результате отработки одной из горных возвышенностей". Это привело к повышенной концентрации пыли в воздухе на нескольких улицах поселка.

100% АО "Кузнецкинвестстрой" владеет швейцарская Coeclerici Compagnie S.A. Разрез "Корчакольский" - единственный добывающий актив компании, добывает уголь энергетический марки Т, 90% которого экспортируется в Европу.

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