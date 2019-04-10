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10.04.19 11:52
Сахалинские власти помогут инвалидам в приобретении жилья
Жителям данной категории из областного бюджета будет предоставляться финансовая помощь в размере 2,5 млн рублей на улучшение жилищных условий (покупку или строительство жилья), отмечает пресс-служба.
"Инвалидам, проживающим в Южно-Сахалинске, из-за высоких цен на жилые помещения (в областном центре - ИФ), дополнительно будет выделяться еще 1 млн рублей, то есть общая сумма выплаты составит 3,5 млн рублей", - поясняет пресс-служба.
В начале апреля в министерстве социальной защиты региона стартовал прием документов на предоставление такой выплаты.
"В этом году с помощью новой выплаты планируется обеспечить благоустроенным жильем около 20 сахалинцев с ограниченными возможностями здоровья. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 53 млн рублей", - сообщает пресс-служба.
По ее данным, в регионе в этом году введены еще несколько новых мер соцподдержки, а также увеличена до 5 млн рублей сумма адресной помощи тяжелобольным сахалинцам. На все эти меры соцподдержки из областного бюджета в 2019 году направят более 400 млн рублей.
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