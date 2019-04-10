МВД: обыски проходят в администрации Дербентского района Дагестана

10.04.19 11:56

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники МВД Дагестана совместно с региональным управлением ФСБ проводят следственные мероприятия в администрации Дербентского района, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы регионального МВД Гаянэ Гариева.

"Проводятся обыски в администрации Дербентского района. Сотрудники регионального МВД И ФСБ проводят совместные операцию по обысками и изъятию документации в рамках ранее возбужденного уголовного дела", - сказала Г.Гариева, не уточнив, в отношении кого расследуется дело.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что в администрации Дербентского района Дагестана сотрудники правоохранительных органов проводят обыски, в рамках следственных действий проходит опрос главы района Магомеда Джалилова.