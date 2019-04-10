Пять учеников в Якутске отравились принесенным в школу медпрепаратом

10.04.19 12:02

© РИА Новости. Владимир Песня

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Пять учащихся школы N7 Якутска отравились медицинским препаратом, который принесла с собой одна из учениц, проводится процессуальная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

"Установлено, что девятиклассники употребили сильнодействующий медицинский препарат, принесенный в учебное заведение одной из учениц. 9 апреля все они были доставлены в республиканскую больницу с острым пероральным медикаментозным отравлением", - говорится в сообщении.

Отмечено, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данным следствия, школьники приняли препарат из любопытства, не осознавая степени грозящей их здоровью опасности. Проводится процессуальная проверка.