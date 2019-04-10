|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
10.04.19 12:07
Благоустройство Капотни станет крупнейшим проектом мэрии Москвы в 2019 году
С.Собянин сообщил в своем личном блоге, что в порядок будут приведены площадь у Киевского вокзала, район Патриарших прудов, Ильинка, Остоженка и прилегающие к ним переулки.
"А самым крупным объектом в плане работ на 2019 году станет комплексное благоустройство района Капотня", - подчеркнул он.
Мэр напомнил, что многие десятилетия этот район был одним из самых депрессивных в Москве.
"Вместе с жителями мы вдохнем в Капотню новую жизнь, сделав ее уютным и интересным местом", - пообещал руководитель города.
По его словам, в первую очередь перемены ожидают берег Москвы-реки протяженностью более 2 км.
"Мы планируем превратить ее (территорию - ИФ) в новый зеленый парк, такой же уютный и благоустроенный, как у соседей в Братеево и Марьино... Для отдыха и прогулок будут организованы велодорожки, променады, спуски к воде и пикниковые точки. При желании пешком или на велосипеде можно будет прогуляться от МКАДа до крайней точки парка 850-летия Москвы - почти 10 км зеленого пространства вдоль реки", - рассказал мэр.
Он отметил, что большие работы запланированы и в жилой зоне Капотни: на улице Капотня, в 1-ом Капотнинском проезде и Проектируемом проезде 5217.
"Планируем расширить тротуары, замостив их качественной плиткой вместо разбитого асфальта. Вдоль проезжей части будут организованы плоскостные парковки, парковочные места и заездные карманы для общественного транспорта. А для пассажиров автобусов будут установлены остановки нового образца", - пояснил С.Собянин.
По его оценке, проект благоустройства Капотни, в которой проживает более 32 тыс. москвичей, - масштабный и очень сложный.
"Поэтому реализовать его планируем в течение двух лет", - уточнил мэр.
С.Собянин заметил, что и после окончания благоустройства власти города "не уйдут" из Капотни.
"Мы проследим, чтобы НПЗ пунктуально выполнил свои планы снижения выбросов в атмосферу. Через несколько лет в Капотню придет программа реновации пятиэтажек", - добавил он.
|
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket