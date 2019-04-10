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Благоустройство Капотни станет крупнейшим проектом мэрии Москвы в 2019 году

© РИА Новости. Илья Питалев
10 апреля. Interfax-Russia.ru - Благоустройство исторического центра Москвы было в основном завершено еще в 2017 году, в этом году работы затронут четыре-пять сравнительно небольших объектов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

С.Собянин сообщил в своем личном блоге, что в порядок будут приведены площадь у Киевского вокзала, район Патриарших прудов, Ильинка, Остоженка и прилегающие к ним переулки.

"А самым крупным объектом в плане работ на 2019 году станет комплексное благоустройство района Капотня", - подчеркнул он.

Мэр напомнил, что многие десятилетия этот район был одним из самых депрессивных в Москве.

"Вместе с жителями мы вдохнем в Капотню новую жизнь, сделав ее уютным и интересным местом", - пообещал руководитель города.

По его словам, в первую очередь перемены ожидают берег Москвы-реки протяженностью более 2 км.

"Мы планируем превратить ее (территорию - ИФ) в новый зеленый парк, такой же уютный и благоустроенный, как у соседей в Братеево и Марьино... Для отдыха и прогулок будут организованы велодорожки, променады, спуски к воде и пикниковые точки. При желании пешком или на велосипеде можно будет прогуляться от МКАДа до крайней точки парка 850-летия Москвы - почти 10 км зеленого пространства вдоль реки", - рассказал мэр.

Он отметил, что большие работы запланированы и в жилой зоне Капотни: на улице Капотня, в 1-ом Капотнинском проезде и Проектируемом проезде 5217.

"Планируем расширить тротуары, замостив их качественной плиткой вместо разбитого асфальта. Вдоль проезжей части будут организованы плоскостные парковки, парковочные места и заездные карманы для общественного транспорта. А для пассажиров автобусов будут установлены остановки нового образца", - пояснил С.Собянин.

По его оценке, проект благоустройства Капотни, в которой проживает более 32 тыс. москвичей, - масштабный и очень сложный.

"Поэтому реализовать его планируем в течение двух лет", - уточнил мэр.

С.Собянин заметил, что и после окончания благоустройства власти города "не уйдут" из Капотни.

"Мы проследим, чтобы НПЗ пунктуально выполнил свои планы снижения выбросов в атмосферу. Через несколько лет в Капотню придет программа реновации пятиэтажек", - добавил он.

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