Губернатор Ставрополья потребовал разобраться с мусором в Пятигорске

10.04.19 12:15

© РИА Новости. Максим Богодвид

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил региональному министерству ЖКХ решить проблему в Пятигорске, где уже несколько дней не вывозят мусор.

"В Пятигорске несколько дней не вывозится мусор. Причина - экономический спор компаний. Но страдают - жители города. Это недопустимо! По моему поручению сейчас в Пятигорске работает руководство краевого МинЖКХ. Разбираются в ситуации. Выход будет найден. И точно не за счет людей", - написал В.Владимиров на своей официальной странице в соцсетях.

Губернатор отметил, что подобные проблемы необходимо решать цивилизованно.

"Мы никому не позволим ни поднимать тариф, ни заниматься вымогательством. Наш подход простой: Не умеешь решать свои проблемы цивилизованно - твое место на рынке займут другие", - написал глава края.

Между тем пресс-служба администрации Пятигорска сообщает, что "мусорного коллапса никто не допустит".

"Совместно с региональным оператором (ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство") руководство города разработало и реализует план оперативных действий. Привлечена к работе дополнительная спецтехника. Машин и рабочих рук достаточно, транспортировка отходов налажена, отклонения от графика вывоза мусора возможны лишь в ближайшие несколько дней", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, нештатная ситуация возникла в понедельник в результате прекращения вывоза твердых коммунальных отходов подрядной организацией.

"Поводов для серьезного беспокойства нет. При необходимости будут подтянуты дополнительные силы, а если региональному оператору для оптимизации работы нужна информация (количество и объем мусорных баков, к примеру), власти города ее предоставят", - подчеркивается в сообщении.

"Весь мусор будет вывезен. Отклонения от графика возможны в течение двух-трех дней. Приносим извинения за причиненные неудобства", - говорится, в свою очередь, в официальном пресс-релизе регионального оператора.