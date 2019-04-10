Крым возглавил тройку самых дешевых направлений для отдыха на майские праздники

10.04.19 12:21

© РИА Новости. Алексей Лебедев

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Туроператоры назвали самые дешевые российские и зарубежные направления для отдыха на майские праздники, лидируют соответственно Крым и Тунис.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) провели мониторинг средних и минимальных цен на пакетные туры по 12 наиболее востребованным пляжным направлениям с вылетом из Москвы 26-28 апреля.

В расчет были взяты туры продолжительностью 10 ночей с питанием не ниже BB (завтраки). Цены приведены на двоих взрослых, включают авиаперелет туда и обратно, трансфер и медстраховку.

Рейтинг возглавили три российских направления - Крым, Анапа и Сочи. Поездки туда на майские праздники обойдутся в 34,1 тыс., 37,3 тыс. и 41,9 тыс. рублей соответственно.

Следом в рейтинге с отрывом расположились Тунис - 63,5 тыс., Хорватия - 66,4 тыс. и Болгария - 72,7 тыс. Несколько дороже оказались туры в Черногорию (85,6 тыс.), Кипр (91,3 тыс.) и Испанию (95,8 тыс.). Замыкают рейтинг Турция (104,3 тыс.), Италия (116,6 тыс.) и Греция (118,9 тыс. рублей).

"В категорию самых дорогих по средней цене десятидневного тура направлений довольно неожиданно вошла Турция, где подорожание проживания в отелях вместе с высоким спросом не замедлили сказаться уже в самом начале сезона. К тому же, в Турции клиенты турагентств предпочитают в основном отели высокого уровня", - отметили в АТОР.

Год назад в аналогичном рейтинге Турция заняла лишь пятое место по дороговизне, и расположилась между Болгарией и Испанией.

"В то же время, в Турции, несмотря на общее подорожание (оно коснулось преимущественно отелей 4-5*) по-прежнему есть дешевые предложения от отелей 3* на "все включено". Поэтому в рейтинге минимальных, а не средних цен Турция по-прежнему самая доступная из зарубежных направлений", - уточнили в ассоциации.