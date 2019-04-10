Иркутский губернатор предложил учредить День ветеранов

10.04.19 12:38

© РИА Новости. Евгения Новоженина

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил учредить в регионе новый праздник - День ветерана, во время которого предлагается чествовать заслуженных представителей старшего поколения.

Глава региона заявил об этом в среду, выступая с ежегодным посланием на сессии Законодательного собрания региона.

"Предлагаю установить и ежегодно отмечать в первое воскресенье сентября День ветерана. Поручаю министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проработать данный вопрос и представить проект соответствующего нормативного акта, разработав программу проведения праздника с вручением памятных наград нашим заслуженным труженикам", - сказал С.Левченко.

Губернатор также поручил региональному Минсоцразвития подготовить документы для введения новых льгот для пожилых людей, в том числе - по оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.

"На данный момент федеральными законами предусмотрены льготы по уплате взноса на капремонт для лиц, достигших возраста 70 и 80 лет. При этом собственникам жилых помещений, достигшим 70 лет, компенсируется 50% уплаченного взноса, а тем, кто достиг 80 лет - 100%. Поручаю дополнительно к этому с 2020 года ввести льготу по оплате взносов на капремонт для одиноко проживающих лиц в возрасте 60 лет и старше. Так мы сможем поддержать людей так называемого предпенсионного возраста, оказавшихся в непростой жизненной ситуации", - сказал С.Левченко.

Еще одна социальная мера коснется жителей Иркутской области, которым присвоен статус детей войны - для них будет установлена компенсация в размере 50% на услуги ЖКХ. "Сейчас почти 13 тыс. детей войны не имеют право на такую компенсацию", - уточнил губернатор.

Кроме того, по его словам, ветераны труда Иркутской области - это звание стали присваивать с 2019 года - будут обеспечиваться бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение и получат возможность льготного проезда в общественном транспорте.