Титиев будет отбывать наказание в колонии-поселении в чеченском Аргуне

10.04.19 12:42

© РИА Новости. Саид Царнаев

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Руководитель чеченского представительства правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал" Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, переведен для отбытия наказания в Аргун (Чечня).

"Оюба перевели в колонию-поселение в Аргуне", - сообщили "Интерфаксу" в ПЦ "Мемориал".

Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил О.Титиева к четырем годам колонии-поселения, признав его виновным в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

При этом суд зачел в срок лишения свободы О.Титиеву время нахождения под стражей с 11 января 2018 года. Таким образом, в колонии ему осталось провести около трех лет.

Как сообщили в "Мемориале" 1 апреля, правозащитник решил не обжаловать приговор и намерен просить об условно-досрочном освобождении (УДО), что он может сделать уже в мае.

Согласно приговору, О.Титиев без цели сбыта хранил каннабис (марихуану) массой не менее 207,84 грамма, который был обнаружен у него при осмотре в машине 9 января 2018 года.

Правозащитник настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские, а уголовное преследование инициировали власти Чечни, чтобы воспрепятствовать работе "Мемориала" в регионе.