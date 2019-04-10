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10.04.19 12:42
Титиев будет отбывать наказание в колонии-поселении в чеченском Аргуне
"Оюба перевели в колонию-поселение в Аргуне", - сообщили "Интерфаксу" в ПЦ "Мемориал".
Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил О.Титиева к четырем годам колонии-поселения, признав его виновным в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).
При этом суд зачел в срок лишения свободы О.Титиеву время нахождения под стражей с 11 января 2018 года. Таким образом, в колонии ему осталось провести около трех лет.
Как сообщили в "Мемориале" 1 апреля, правозащитник решил не обжаловать приговор и намерен просить об условно-досрочном освобождении (УДО), что он может сделать уже в мае.
Согласно приговору, О.Титиев без цели сбыта хранил каннабис (марихуану) массой не менее 207,84 грамма, который был обнаружен у него при осмотре в машине 9 января 2018 года.
Правозащитник настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские, а уголовное преследование инициировали власти Чечни, чтобы воспрепятствовать работе "Мемориала" в регионе.
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