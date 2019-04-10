В Заполярье пресечена деятельность группировки, занимавшейся незаконной миграцией

10.04.19 12:52

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10 апреля. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области впервые выявлена организованная преступная группа (ОПГ), которая длительное время занималась организацией незаконной миграции, сообщил следователь регионального УМВД Константин Бардовский журналистам в среду.

Как установило следствие, группировку создала 63-летняя мурманчанка, также в ОПГ входил еще один россиянин и двое граждан Узбекистана. Группа действовала на протяжении 2016-2017 годов. За это время за счет мигрантов они смогли заработать более 1 млн рублей.

По словам К.Бардовского, в ОПГ были четко распределены роли каждого. Создательница ОПГ "имела познания в миграционном законодательстве", в ее распоряжении были печати и штампы не ведущих какую-либо деятельность девяти юрлиц, с помощью которых подделывались трудовые договоры с иностранцами. Ее напарник владел несколькими квартирами в Мурманске, что позволяло оформлять фиктивную прописку для мигрантов.

Члены ОПГ из Узбекистана занимались привлечением клиентов, у которых истекал срок временного пребывания в России. На основании фиктивных документов мигранты обращались в УФМС и получали продление сроков пребывания в России - от одного месяца до года.

Уголовное дело было возбуждено по п. "а" ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой).

"Всего за период существования данной организованной преступной группы ее участниками было подготовлено более 900 комплектов документов о регистрации и трудовой деятельности, на основании которых было организовано незаконно пребывание в РФ не менее 660 иностранных граждан", - отметил К.Бардовский.

Как выяснилось, клиентами ОПГ были выходцы из Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. В настоящее время все они покинули Россию за истечением сроков пребывания в стране.

Уголовное дело в отношении одного из граждан Узбекистана уже рассмотрено в особом порядке. Решением Ленинского районного суда Мурманска иностранец приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Дело в отношении россиян в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу. Гражданка Узбекистана, входившая в ОПГ, от следствия скрылась и находится в розыске.