Счета Абызова арестовали после того, как он попытался снять деньги

10.04.19 13:02

© РИА Новости. Владимир Песня

10 апреля. Interfax-Russia.ru - С арестованного счета бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова пытались вывести средства, утверждает следствие.

"В ходе наложения ареста на имущество Абызова была установлена попытка вывода средств со счета. (...) На данные денежные средства был наложен арест", - заявил следователь на заседании Мосгорсуда в среду, где рассматривается вопрос о законности ареста бывшего директора ОАО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") Александра Пелипасова.

Следователь пояснил, что попытка выведения денежных средств "со счета, подлежащего аресту", предпринималась самим М.Абызовым.

При этом сумму арестованных активов экс-министра он не уточнил.

В свою очередь, адвокат М.Абызова Александр Аснис заявил, что защите не известно ни об аресте счета бывшего министра, ни о попытке вывода с него денежных средств. "Нас об этом не уведомляли", - пояснил адвокат в разговоре с журналистами.

М.Абызову вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупно мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта и в тот же день заключен под арест с санкции Басманного суда Москвы.

В ближайшее время Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест экс-министра.

Также стало известно, что Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу защиты на арест бывшего директора ОАО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") Александра Пелипасова, проходящего по уголовному делу в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

"Постановление Басманного суда Москвы от 27 марта, которым в отношении Пелипасова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 мая 2019 года, оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда.

Адвокаты А.Пелипасова просили суд апелляционной инстанции отменить решение суда первой инстанции и изменить подзащитному меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

Сам обвиняемый в заседании Мосгорсуда не участвовал.

А.Пелипасову вменяется участие в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество.

По версии следствия, А.Пелитасов действовал в сговоре с М.Абызовым, который в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).

Действуя в соучастии с другими фигурантами, утверждает следствие, экс-министр путем обмана акционеров ОАО "Сэбико" и ОАО "Региональные электрические сети" ("РЭС"), осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.