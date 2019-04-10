Более 30 лебедей поселятся на Чебоксарском заливе

10.04.19 13:12

© РИА Новости. Владимир Вяткин

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Благородные птицы - белые и черные лебеди - поселятся на заливе в центре Чебоксар, сообщила замглавы администрации города по социальным вопросам Алла Салаева на своей странице в соцсети.

"К юбилею Чебоксар (В 2019 году будет отмечаться 550-летие основания города - ИФ) на нашем заливе снова поселится совершенная красота. Лебеди осваиваются сейчас в детском парке им. А.Николаева. Их будет 34", - написала она.

По мнению А.Салаевой, "залив не залив, если по нему нет грациозного движения и доверчивых глаз этих чудесных птиц".

Уже 1 мая лебеди будут выпущены в залив.

Чебоксарский залив - искусственный залив, созданный в устье реки Чебоксарки, в месте ее впадения в Волгу. Залив появился недавно: раньше здесь находилась старая часть города, а при строительстве ГЭС эту местность затопили.

Сейчас вокруг Чебоксарского залива расположены административные здания и достопримечательности, в том числе Красная площадь, скульптура "Мать-покровительница", парк Победы.

Также здесь с 2004 года в теплое время года обитают лебеди-шипуны и утки, однако до недавнего времени их было немного. Зимуют птицы в городском детском парке им.Николаева.