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10.04.19 13:12
Более 30 лебедей поселятся на Чебоксарском заливе
"К юбилею Чебоксар (В 2019 году будет отмечаться 550-летие основания города - ИФ) на нашем заливе снова поселится совершенная красота. Лебеди осваиваются сейчас в детском парке им. А.Николаева. Их будет 34", - написала она.
По мнению А.Салаевой, "залив не залив, если по нему нет грациозного движения и доверчивых глаз этих чудесных птиц".
Уже 1 мая лебеди будут выпущены в залив.
Чебоксарский залив - искусственный залив, созданный в устье реки Чебоксарки, в месте ее впадения в Волгу. Залив появился недавно: раньше здесь находилась старая часть города, а при строительстве ГЭС эту местность затопили.
Сейчас вокруг Чебоксарского залива расположены административные здания и достопримечательности, в том числе Красная площадь, скульптура "Мать-покровительница", парк Победы.
Также здесь с 2004 года в теплое время года обитают лебеди-шипуны и утки, однако до недавнего времени их было немного. Зимуют птицы в городском детском парке им.Николаева.
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