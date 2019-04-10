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10.04.19 13:14
"ЮТэйр" в июне начнет летать из Уфы в Вену
"Авиакомпания Utair приступила к продаже билетов по маршруту Уфа - Вена. Полетная программа рассчитана с 3 июня по 30 августа", - говорится в сообщении.
Рейсы буду выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Вылеты из Уфы назначены на 7:45 мск.
Планируется, что перелеты будут осуществляться на Boeing-737-500 вместимостью 126 пассажирских кресел.
"ЮТэйр" - одна из крупнейших российских авиакомпаний. В парке перевозчика 50 магистральных судов Boeing и 15 региональных ATR-72. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).
Международный аэропорт Уфы - авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов. Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, там имеются две взлетно-посадочные полосы с рулежными дорожками и аэровокзал с двумя терминалами.
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