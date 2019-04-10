"ЮТэйр" в июне начнет летать из Уфы в Вену

10.04.19 13:14

© РИА Новости. Вадим Брайдов

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) с 3 июня приступит к выполнению прямых рейсов по маршруту Уфа - Вена, сообщила пресс-служба аэропорта "Уфа" в среду.

"Авиакомпания Utair приступила к продаже билетов по маршруту Уфа - Вена. Полетная программа рассчитана с 3 июня по 30 августа", - говорится в сообщении.

Рейсы буду выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Вылеты из Уфы назначены на 7:45 мск.

Планируется, что перелеты будут осуществляться на Boeing-737-500 вместимостью 126 пассажирских кресел.

"ЮТэйр" - одна из крупнейших российских авиакомпаний. В парке перевозчика 50 магистральных судов Boeing и 15 региональных ATR-72. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

Международный аэропорт Уфы - авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов. Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, там имеются две взлетно-посадочные полосы с рулежными дорожками и аэровокзал с двумя терминалами.