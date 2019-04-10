Дело о хищении армейских пайков на 7 млн рублей открыто в Самарской области

10.04.19 13:20

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело о хищении суточных рационов питания в одной из воинских частей Самарской области, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в среду.

"Установлено, что начальник продовольственной и вещевой службы воинской части на протяжении 2016-2018 годов давал указания подчиненным военнослужащим об изъятии с продовольственного склада, продаже пайков и передаче ему полученных денежных средств", - говорится в сообщении.

В результате военная прокуратура Самарского гарнизона в ходе проверки выявила недостачу более 11 тыс. комплектов индивидуальных рационов питания на общую сумму свыше 7 млн рублей.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).