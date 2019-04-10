Почти 140 учащихся пермской школы в среду не вышли на занятия из-за болезни

10.04.19 14:47

© РИА Новости. Алексей Владыкин

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Около 140 учеников школы N107 в Перми не явились на занятия из-за недомогания, у пятерых выявлена острая кишечная инфекция.

"10 апреля в школе N107 отсутствовали на уроках по причине плохого самочувствия 137 человек, всего в школе учатся 606 человек. На данный момент пять школьников госпитализированы, за их состоянием здоровья следят медики, остальные находятся дома", - сообщила руководитель пресс-службы мэрии Перми Наталья Шушпанова на своей странице в соцсети.

Она отметила, что причины заболевания детей выясняют представители МЧС, Роспотребнадзора и эпидемиологи.

По информации Н.Шушпановой, организацией питания в школе занимался индивидуальный предприниматель. Мэр Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой расторгнуть договор с этим аутсорсером и организовать схему питания в школе до выбора нового.

"Контрольно-аналитический департамент администрации Перми проверит соблюдение условий договора аренды организации питания", - добавила она.

Как сообщается на сайте краевого управления Роспотребнадзора, у пяти человек диагностирована острая кишечная инфекция неустановленной этиологии.

По данным ведомства, в инфекционный стационар госпитализировано четыре ребенка, состояние детей средней степени тяжести.

"Специалистами проводится отбор проб внешней среды, пищи, обследование сотрудников и детей, результаты исследования в работе", - говорится в сообщении.

Как сообщила журналистам начальник управления имущественным комплексом департамента образования Перми Рената Шарипова, дети, пропустившие занятия из-за недомогания, жаловались на рвоту и повышение температуры. В школу не пришли как ученики младших классов, так и старшеклассники.