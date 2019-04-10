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Совфед одобрил вступление в силу закона о хостелах с 1 октября

© РИА Новости. Илья Питалев
10 апреля. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации в среду одобрил в обновленной редакции закон о запрете хостелов в жилых помещениях с датой вступления в силу 1 октября нынешнего года.

Изначально закон был принят Госдумой 6 марта, и тогда предполагалось, что он вступит в силу через 10 дней после подписания президентом. 13 марта Совет Федерации отклонил закон, с тем чтобы доработать его - изменить срок введения в действие на 1 января 2020 года. После этого сенаторы и депутаты создали согласительную комиссию.

Парламентское большинство Госдумы объявило о готовности пойти на компромиссную дату - 1 июля этого года. Сенаторы выдвинули свой вариант - 1 октября.

Согласительная комиссия собиралась несколько раз, и поначалу депутаты и сенаторы в рамках ее работы не могли прийти к общему мнению. Им потребовались дополнительные консультации, и на третьем заседании 3 апреля договоренность была достигнута: согласились на 1 октября, приняв во внимание мнение регионов.

Законом вносится поправка в Жилищный кодекс, в соответствии с которой "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".

Таким образом, для размещения хостелов - мини-гостиниц нужно будет перевести жилое помещение в нежилое.

Это требование влечет запрет на размещение хостелов в многоквартирных домах. В настоящее время согласно Жилищному кодексу в многоквартирном доме нежилым помещением может быть признана только квартира на первом этаже, либо на втором этаже, но только, если под этой квартирой тоже нежилое помещение. Также в такой квартире должна быть возможность оборудовать вход с улицы.

Кроме того, хостел должен будет иметь только отдельный вход на первом этаже или на более высоких этажах, если под ним нет жилых квартир.

Проблема вокруг хостелов возникла из-за того, что эти мини-гостиницы размещаются в многоквартирных домах на любых этажах. Депутаты неоднократно говорили, что к ним поступает огромное количество жалоб от жильцов домов, которые сталкиваются на лестницах с потоком постояльцев.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, поясняя необходимость переноса сроков вступления в силу, сказала, что нужно дать время бизнесу цивилизованно исполнить закон.

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