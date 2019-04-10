Следствие просит освободить Калви из СИЗО и перевести под домашний арест

10.04.19 15:03

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет решил смягчить меру пресечения основателю Baring Vostok Майклу Калви, освободив его из-под стражи.

"В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении обвиняемого Майкла Калви", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она уточнила, что в суд также поступило аналогичное ходатайство СК о переводе под домашний арест бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

Судебные заседания назначены на 13.00 и 14:00 мск 11 апреля.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин, защита еще не ознакомлена с ходатайством об изменении меры пресечения М.Калви и материалами следствия, поэтому прокомментировать ситуацию пока не может.

Между тем в Совете при президенте РФ по правам человека поддержали предложение следствия перевести основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест. Глава СЧП Михаил Федотов в среду заявил "Интерфаксу, что решение о смягчении бизнесмену меры пресечения давно назрело.

"Я приветствую это предложение следствия. Считаю, оно давно назрело. Напоминаю о позиции президента РФ: не применять такую меру пресечения, как заключение под стражу, в отношении людей, обвиняемых в экономических преступлениях", - сказал М.Федотов.

Днем ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев повторно ходатайствовал об изменении меры пресечения для основателя Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов также сообщал, что написал письмо в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть законность помещения М.Калви под арест. В Генпрокуратуре обещали рассмотреть обращение бизнес-омбудсмена. Именно это повлияло на решение следствия ходатайствовать о переводе бизнесмена из СИЗО под домашний арест, уверен сопредседатель центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", адвокат Анатолий Кучерена.

Ранее по просьбе Б.Титова он провел экспертизу обстоятельств "дела Калви" на предмет обоснованности его содержания в СИЗО.

"Следственные органы, понимая, что при нынешних обстоятельствах держать Калви под стражей абсолютно несправедливо и неоправданно, приняли такое решение", - сказал "Интерфаксу" А.Кучерена.

По его словам, "это не означает, что дальше не будет расследования уголовного дела. Это абсолютно разные обстоятельства - расследование уголовного дела и мера пресечения".

"Я тщательно изучал историю дела в части избрания меры пресечения и пришел к выводу, что по тем материалам и обстоятельствам, которые имеются, совершенно очевидно, что держать под стражей человека, который только подозревается в преступлении в сфере предпринимательской деятельности, недопустимо", - отметил юрист.

Он считает, что "человек, подозреваемый в совершении преступления по "предпринимательской" статье, находясь на свободе, не может причинить кому-то вред".

"Я всегда выступал сторонником того, чтобы брать под стражу только тех, кто подозревается в преступлении против личности - убийстве, причинении вреда здоровью и других", - подчеркнул А.Кучерена.

Касаясь ситуации вокруг ареста М.Калви и его партнеров, адвокат отметил ту роль, которую играет Б.Титов. "Он делал все возможное, чтобы обратить внимание Следственного комитета на недопустимость содержания в СИЗО фигурантов этого дела", - сказал А.Кучерена.

Уполномоченный по правам человека Борис Титов, комментируя ходатайство следствия о переводе М.Калви под домашний арест, заявил "Интерфаксу", что дело сдвинулось с мертвой точки. Теперь бизнес-омбудсмен намерен добиться смягчения режима содержания для других фигурантов "дела Калви".

"Как, в общем, мы и предполагали, дело сдвинулось с мертвой точки. Но я надеюсь, что не только Калви, но и остальные будут также освобождены, поскольку несправедливо, что они содержатся под стражей", - заявил "Интерфаксу" Б.Титов в среду.

По его убеждению, наилучшей мерой пресечения обвиняемым предпринимателям является залог, который с одной стороны даст им возможность продолжить работать, а с другой стороны будет гарантией, что человек никуда не убежит.

Уполномоченный подчеркнул, что продолжит вести работу по данному уголовному делу, так остаются вопросы по сути предъявленных претензий.

"Мы намерены добиться прекращения этого уголовного дела, потому что пока мы видим, что это исключительно корпоративный конфликт, который должен решаться в арбитражном суде", - сказал бизнес-омбудсмен.

В инвестиционном фонде Baring Vostok приветствовали ходатайства следствия о переводе под домашний основателя и старшего партнера компании Майкла Калви и бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

"Baring Vostok приветствует ходатайства Следственного комитета РФ о переводе Майкла Калви и Алексея Кордичева под домашний арест и надеется, что суд примет их во внимание. Мы также рассчитываем на то, что подобные ходатайства поступят и в отношении их четырех коллег", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Baring Vostok в среду.

"Мы убеждены, что арест избыточен как мера пресечения по делу, в основе которого лежит исключительно коммерческий спор и который должен рассматриваться в рамках арбитражного права. Мы уверены, что суд установит истину и подтвердит невиновность наших коллег", - подчеркнули в фонде.

"Дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. Басманный суд Москвы в середине февраля арестовал на два месяца М.Калви и еще пятерых человек, в том числе трех партнеров инвестфонда Baring Vostok, по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.

Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group. Их оценка была сильно завышена.