"Почта России" откроет логоцентры в Екатеринбурге и Челябинске

10.04.19 13:50

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

10 апреля. Interfax-Russia.ru - ФГУП "Почта России" планирует построить сеть логистических центров общей площадью более 81 тыс. кв. м в городах Урала, сообщила пресс-служба макрорегиона "Урал" "Почты России".

Так, в Екатеринбурге ориентировочно в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию логистический хаб, в Челябинске - логистический терминал, запуск которого намечен на IV квартал 2020 года.

"Данный инвестиционный проект "Почты России" направлен на повышение скорости обработки входящей и исходящей почты и сокращение времени доставки отправлений до адресатов. Кроме того, в условиях динамичного развития электронной коммерции запуск логистических центров позволит "Почте России" активно развивать сервисы фулфилмента от управления заказами и складирования до доставки товаров населению на следующий день после заказа товара онлайн во всех крупных городах региона", - приводятся в сообщении слова директора макрорегиона "Урал" Дмитрия Киселева.

В состав логистического хаба в Екатеринбурге войдут автоматизированный сортировочный центр и место международного почтового обмена. Пропускная способность центра составит более 1 млн почтовых отправлений в сутки. В хабе можно будет проводить импортно-экспортные операции по отправке посылок и отправку товаров по заказам клиентов через российские онлайн-магазины со специально выделенных складских зон.

"В Екатеринбурге идет согласование проектной документации, строительство в следующем году планируется начать", - сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы макрорегиона "Урал".

Логистический терминал в Челябинске будет обладать также автоматизированной сортировкой посылок и складскими зонами для хранения и обработки заказов. Ожидается, что площадь возводимого логистического терминала будет в несколько раз превышать площади действующих сортировочных объектов.

Кроме того, "Почта России" намерена модернизировать действующий сортировочный центр в Тюмени за счет расширения имеющихся площадей и установки современного оборудования. Данный терминал обеспечит сервис по оперативной доставке онлайн-заказов жителям региона.

По итогам 2018 года в Уральский регион поступило порядка 8,1 млн посылок, а также более 27,2 млн международных отправлений с заказами из иностранных интернет-магазинов. Ежегодная динамика прироста входящего посылочного трафика из-за границы на Урал составляет 30%.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года ВТБ и "Почта России" создали на паритетных началах совместное предприятие в сфере логистики, договорились вложить в него в течение 3 лет по 10,2 млрд рублей каждый. Стороны договорились учредить АО "Национальные логистические технологии" для реализации проекта по созданию 38 логистических центров по всей стране общей площадью более 400 тыс. кв. м. Финансирование строительства этих центров будет осуществляться путем вкладов в уставный капитал СП с одновременной эмиссией акций в пользу каждой из сторон.

Инфраструктура создается для обслуживания потребностей как российских, так и зарубежных участников рынка дистанционной торговли.