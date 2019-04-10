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10.04.19 13:53
"Золотая Балка" планирует в 2019г посадить 180 га виноградников
"Золотая Балка" приступила (в апреле - ИФ) к сезонной посадке саженцев в рамках стратегии обновления виноградников, рассчитанной до 2025 года", - говорится в информации агрофирмы.
План рассчитан на 10 лет: 2015-2025 годы.
Разработанный на 2015-2025 годы план предполагает, что "неэффективные насаждения будут заменены на новые посадки".
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Золотой Балки", речь идет примерно о 600 га виноградников.
Представитель компании сообщил также, что в 2018 году агрофирма не проводила закладку виноградников. Основные инвестиции были направлены на модернизацию производства (в декабре введет винодельческий комплекс стоимостью 400 млн рублей).
"Золотая Балка" намерена в текущем году посадить саженцы виноградников европейских сортов, адаптированных к климату севастопольского региона, на 76,33 га весной и на 102 га - осенью.
Как сообщалось, агрофирма "Золотая Балка" в 2018 году увеличила производство игристых вин на 20% по сравнению с 2017 годом - до 5,8 млн бутылок. Также в 2018 году компания произвела 270 тыс. бутылок тихих вин, что на 39% больше, чем годом ранее.
"Золотая Балка" планирует выпустить в 2019 году порядка 7,6 млн бутылок игристых вин (предполагаемый рост к 2018 году - 31%) и 390 тыс. бутылок тихих вин (рост на 44%).
Агрофирма "Золотая Балка" ранее входила в состав винзавода "Массандра", в 1968 году на базе хозяйства создали производственный комплекс, специализирующийся на выпуске игристых вин из винограда с собственных виноградников. В настоящее время площадь виноградников "Золотой Балки" составляет 1,52 тыс. га.
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", владельцами ООО являются три физлица: Наталия Булгакова (50%), Валентина Резниченко (40%), Кирилл Астапов (10%).
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