Кабмин одобрил установление нулевого НДС на внутренние авиарейсы в обход Москвы

10.04.19 14:10

© РИА Новости. Максим Блинов

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила установление нулевой ставки НДС на внутренние авиарейсы в обход Москвы, говорится на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается установить бессрочно НДС в размере 0% для всех внутренних пассажирских авиаперевозок при условии, что пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты маршрута перевозки расположены вне Москвы", - говорится в сообщении.

В настоящее время НДС на внутренние авиаперевозки в РФ установлен в размере 10% (до 2021 года) - кроме рейсов в Симферополь, Севастополь, Калининградскую область и на Дальний Восток, для которых до 2025 года налог нулевой. При этом в августе прошлого года правительство поручило Минтрансу и Минфину подготовить закон об обнулении НДС на внутренние авиарейсы, минуя Москву. Развивать такие перевозки ранее призывал президент РФ Владимир Путин.

"В отношении маршрутов, у которых пункт отправления, назначения или промежуточные пункты перевозки расположены в московских аэропортах, режим налогообложения по ставке НДС в размере 10% сохраняется", - говорится на сайте кабмина.

Принятие законопроекта приведет к выпадающим доходам федерального бюджета. В то же время ожидается, что суммарный бюджетный эффект от поступлений налоговых отчислений в бюджетную систему в 2019-2030 годах "превысит размер выпадающих доходов благодаря развитию региональных воздушных перевозок и смежных сфер экономической активности".

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.