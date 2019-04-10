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10.04.19 14:38

Сотрудник ФСБ Докучаев осужден на 6 лет за госизмену

© РИА Новости. Игорь Зарембо
10 апреля. Interfax-Russia.ru - Московский окружной военный суд (МОВС) в среду признал виновным в государственной измене сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева, который является фигурантом дела осужденного по этому же обвинению экс-руководителя Центра информационной безопасности (ЦИБ) спецслужбы Сергея Михайлова.

"Признать Докучаева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), и назначить ему наказание в виде шести лет колонии строгого режима", - огласил приговор судья Виктор Елфимов.

Также сотрудник ФСБ лишен звания майор.

После оглашения резолютивный части приговора, адвокаты уточнили, что вопрос об его обжаловании будет решен позже.

Судебный процесс прошел в закрытом режиме, поскольку в деле имеются материалы с грифом "Секретно".

Кроме того, судебное разбирательство прошло в особом порядке, поскольку теперь уже бывший сотрудник спецслужбы Д.Докучаев признал вину.

В феврале 2018 года Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил экс-сотрудника ЦИБ ФСБ С.Михайлова, а также сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова к 22 и 14 годам колонии строгого режима соответственно, признав их виновными в госизмене.

Ранее сотрудник ФСБ Д.Докучаев упоминался как фигурант расследования в отношении С.Михайлова. По данным источника "Интерфакса", его дело в связи с признанием им вины было выделено в отдельное производство.

Фабула уголовного дела неизвестна, поскольку оно имеет гриф "совершенно секретно".

Вместе с тем, осведомленный источник "Интерфакса" рассказывал агентству, что фигуранты могли передавать конфиденциальную информацию спецслужбам США, в частности, ЦРУ, ведя "двойную игру" и маскируя свои контакты с иностранцами псевдовербовочной деятельностью.

Руководитель объединения "Команда 29" Иван Павлов, бывший адвокат одного из подсудимых, подтверждал "Интерфаксу", что фигурантам дела предъявлено обвинение в госизмене в пользу США.

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